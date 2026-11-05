"Es una vergüenza lo que pasa en el Instituto de Chacabuco"

Nota pedida.
En la tarde de ayer, en mi calidad de ex docente, acompañé la autoconvocatoria y reclamo de alumnos y docentes del Instituto Superior de Formación Docente 131, de la Ciudad de Chacabuco, ante la No continuidad del profesorado en Ciencia Política. Al inaugurarse el mismo en 2023, se consideraba (y así lo sigue siendo) de carácter estratégico y carrera "insignia" para Chacabuco, ya que el mismo no se dicta en distritos vecinos y su sede más cercana es en el municipio de La Matanza.
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Asimismo es de destacar su relevancia en cuanto a la formación de docentes para el dictado de materias específicas en las áreas de estudios sociales y de formación ciudadana. Es una vergüenza la actitud de las autoridades de haber cerrado el diálogo con docentes y alumnos, así cómo el hecho de no haber reflejado ante las instancias superiores lo resuelto en la instancias orgánicas de esta comunidad educativa, en cuanto a la continuidad de la carrera, llegando al extremo de cerrar las puertas del instituto en el día de ayer. Tampoco explica el cuerpo directivo el hecho de haber roto el proceso previo a una normal elección de autoridades del centro de estudiantes. Ello en un contexto de amenazas e intimidaciones tanto a alumnos y profesores.
Ante esto, la acción realizada ayer, resolvió democráticamente la continuidad del estado de asamblea hasta que haya una apertura del diálogo y denunciar el actual estado de cosas para revertir la actual situación, recurriendo a las instancias superiores, en primer término convocar para hoy a la Jefa Distrital Andrea Castronuevo. La organización y la lucha continúan. Firma: Lic. Eduardo Jorge Bunster, Ex docente en Teoría Política ISFD 131
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