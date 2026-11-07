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sábado, 7 de noviembre de 2026

"Alguien se llevó pertenencias de mi hija en Chacabuco"

 


Nota pedida 

Mi nena se olvidó en la vereda una mochila gris, en la esquina de Alem y Almafuerte. Vimos por las cámaras que alguien se la llevó. Quien la haya encontrado y la quiera devolver, por favor comuníquese al 2352-527704 o 2352-527327. Es una mochila escolar con sus útiles y los necesita con urgencia. Firma: Natalín



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