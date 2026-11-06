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viernes, 6 de noviembre de 2026

Daño en la noche de Chacabuco

 


En un barrio.

Durante la madrugada se registró un daño en un barrio de la ciudad de Chacabuco.



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Dos almas pizzas listas para cocinar en Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Se quemó un contenedor de residuos. Los vecinos dieron aviso a la policía. No fue necesario llamar a los bomberos voluntarios dado el avance del fuego. Ocurrió en innediaciones de Conesa y Coronel Suárez.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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