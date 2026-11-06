Le robaron mientras dormía en Chacabuco

Madrugada.
Durante las últimas horas se reportó un robo en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una vecina le contó a Chacabuquero que esta mañana se despertó en su casa y advirtió que alguien había robado una moto de su propiedad. Al parecer, fue forzado el candado del portón del garage en el que estaba el rodado. Ocurrió en inmediaciones de Almafuerte y Aristóbulo del Valle. La moto es una Corven Energy color negro.
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