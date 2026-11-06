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viernes, 6 de noviembre de 2026

Corte programado de energía en Chacabuco

 

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada informó que efectuará un corte programado de energía.



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Dos almas pizzas listas para cocinar en Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Será el domingo 8 de noviembre en el alimentador N.° 2, desde las 07:00 hasta las 12:00, que afectará la zona delimitada por las siguientes calles: Domínguez, 14 de Julio, Acceso H. Yrigoyen, Cerrito, Zapiola, V. López, Av. J. D. Perón, Francia, España, Villegas y Dr. Fages. Acceso H. Yrigoyen y adyacencias. Asimismo, la zona norte rural del partido de Chacabuco (hacia la intersección de la Ruta 30 y la Ruta 191).

Motivan esta interrupción tareas de mantenimiento en la red de media tensión. El corte se suspende por lluvia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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