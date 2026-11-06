Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada informó que efectuará un corte programado de energía.
Volver a Chacabuquero.
Será el domingo 8 de noviembre en el alimentador N.° 2, desde las 07:00 hasta las 12:00, que afectará la zona delimitada por las siguientes calles: Domínguez, 14 de Julio, Acceso H. Yrigoyen, Cerrito, Zapiola, V. López, Av. J. D. Perón, Francia, España, Villegas y Dr. Fages. Acceso H. Yrigoyen y adyacencias. Asimismo, la zona norte rural del partido de Chacabuco (hacia la intersección de la Ruta 30 y la Ruta 191).
Motivan esta interrupción tareas de mantenimiento en la red de media tensión. El corte se suspende por lluvia.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Más datos de la salida de bomberos de Chacabuco
- Vecinos, herederos y acreedores citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Le robaron mientras dormía en Chacabuco
- Daño en la noche de Chacabuco
- Les dieron donde más les duele
- Alertan sobre una posible estafa apelando a una oferta laboral en la zona
Todavía se habla de esto:
- "Me quejé y no solucionaron este problema"
- Hubo allanamientos en Chacabuco
- Anunciaron la continuación de una obra de Chacabuco muy reclamada
- "Busco a mí hermano en Chacabuco"
- Este fin de semana se lleva a cabo la Fiesta del Juguete Artesanal de Rawson
- En la Estación de colectivos de Chacabuco funciona una sola boletería
- Incidentes en una vivienda de Chacabuco
- "Es una vergüenza lo que pasa en el Instituto de Chacabuco"
- Escala el conflicto en el Instituto de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario