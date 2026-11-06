Video: Robaron 2 televisores y se los llevaron en moto

Atrapados por las cámaras de seguridad.
Personal policial del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda de la ciudad de Junín logró esclarecer un hecho de robo ocurrido en una vivienda de la localidad de Saforcada, tras una rápida investigación que incluyó el análisis de cámaras de monitoreo y la realización de dos allanamientos de urgencia.
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La investigación se inició a raíz de la denuncia de un vecino, quien al regresar a su domicilio constató daños en la puerta de ingreso y el faltante de diversos elementos, entre ellos dos televisores, una notebook, un teléfono celular, perfumes, prendas de vestir y calzado. A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el personal policial, con la colaboración del Puesto de Vigilancia Saforcada, y del análisis de registros de cámaras de monitoreo de la ciudad de Junín, se logró establecer el lugar al que habrían sido trasladados parte de los elementos sustraídos.
Con intervención de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Junín, se solicitaron y efectivizaron dos allanamientos de urgencia en domicilios ubicados en el barrio La Celeste de Junín. Los procedimientos se llevaron adelante con la colaboración de efectivos del Puesto de Vigilancia Saforcada, SASU y UPPL Junín, logrando el secuestro de numerosos elementos de interés para la investigación, entre ellos un televisor de 32 pulgadas, una notebook, un teléfono celular, dos pares de zapatillas marca Puma, prendas de vestir, perfumes, desodorantes, máquinas de afeitar y otros efectos personales.
Asimismo, como resultado de la continuidad de las diligencias investigativas, se logró recuperar y secuestrar otro televisor marca Samsung de 50 pulgadas. Dos hombres mayores de edad fueron notificados de su aprehensión por el delito de Robo, quedando a disposición de la Justicia. Los elementos secuestrados serán restituidos a la víctima, conforme lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.
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