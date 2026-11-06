Novedades sobre la búsqueda de un vecino de Chacabuco

Respuesta.
Hubo novedades sobre una averiguación de paradero realizada por una vecina por fuera de la intervención policial que ayer publicó Chacabuquero tanto en sitio web como en las redes sociales teniendo amplia repercusión.
Volver a Chacabuquero.
La vecina se llama Florencia y estaba buscando a su hermano Braian, del cual no tenía datos desde antes del incendio de la casa donde residía. Finalmente, la vecina pudo saber que el mismo estaba en la casa de un amigo. Gracias a la publicación de este medio y el apoyo de todos los que la compartieron o comentaron, ambas personas pudieron contactarse.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque: una persona lesionada en Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Más datos de la salida de bomberos de Chacabuco
- Vecinos, herederos y acreedores citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Le robaron mientras dormía en Chacabuco
- Daño en la noche de Chacabuco
- Les dieron donde más les duele
- Alertan sobre una posible estafa apelando a una oferta laboral en la zona
Todavía se habla de esto:
- "Me quejé y no solucionaron este problema"
- Hubo allanamientos en Chacabuco
- Anunciaron la continuación de una obra de Chacabuco muy reclamada
- "Busco a mí hermano en Chacabuco"
- Este fin de semana se lleva a cabo la Fiesta del Juguete Artesanal de Rawson
- En la Estación de colectivos de Chacabuco funciona una sola boletería
- Incidentes en una vivienda de Chacabuco
- "Es una vergüenza lo que pasa en el Instituto de Chacabuco"
- Escala el conflicto en el Instituto de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario