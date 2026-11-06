Más datos del choque que dejó a una lesionada en Chacabuco

Mediodía
Este mediodía Se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una moto Yamaha YBR y un auto Fiat Palio. La persona que conducía el rodado de menor porte fue trasladada al hospital en ambulancia. Según los vecinos se trató de una mujer que sufrió una lesión en una pierna. Más datos: Sería de apellido Márquez y tendría 36 años. Ocurrió el intersección del acceso Hipólito Yrigoyen y la calle Carlos Gardel. El coche era guiado por una mujer de apellido Bustos, de 70 años.
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