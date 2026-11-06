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viernes, 6 de noviembre de 2026

Más datos del choque que dejó a una lesionada en Chacabuco

 


Mediodía 

Este mediodía Se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



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Dos almas pizzas listas para cocinar en Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Participaron una moto Yamaha YBR y un auto Fiat Palio. La persona que conducía el rodado de menor porte fue trasladada al hospital en ambulancia. Según los vecinos se trató de una mujer que sufrió una lesión en una pierna. Más datos: Sería de apellido Márquez y tendría 36 años. Ocurrió el intersección del acceso Hipólito Yrigoyen y la calle Carlos Gardel. El coche era guiado por una mujer de apellido Bustos, de 70 años.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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