Secuestros de Tránsito durante la tarde del sábado

Detalles.
El personal de Tránsito de Chacabuco tuvo una tarde muy activa este sábado .
Volver a Chacabuquero.
Primero retuvo un equino que estaba suelto en inmediaciones del cementerio municipal esta mañana. Ocurrió en avenida Garay y calle Tulio Spinetti. Luego secuestró una moto esta tarde en Paso y La Rioja. No tenía documentación reglamentaria; le faltaban luces, chapa patente; era guiada por un menor de edad de 17 años.
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