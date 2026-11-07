Accidente en el mediodía de Chacabuco

Una persona hospitalizada.
Este mediodía se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una bicicleta y un auto. Una persona de sexo femenino que iba en el rodado de menor porte fue trasladada al Hospital en ambulancia. Ocurrió en Alem e Ituzaingó.
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