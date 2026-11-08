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domingo, 8 de noviembre de 2026

Pesar por el fallecimiento de un ex vecino de Chacabuco

 


Participación.

Enzo Edgardo Genovés, falleció este 7 de noviembre a los 90 años.



Volver a Chacabuquero.

Sus hijos Juliana y Enzo Gabriel Genovés, sus nietos y bisnietos participan con profundo pesar su fallecimiento y lo despiden con amor y respeto. Sus restos descansan en el Cementerio Parque de Villa General Belgrano, Córdoba.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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