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sábado, 7 de noviembre de 2026

Se realizará un simulacro de emergencia en Chacabuco

 


Semana entrante 

Los bomberos voluntarios realizarán un nuevo simulacro de emergencia en Chacabuco.



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Será el miércoles 11 de noviembre de 2026 de 21.00 a 22.30 en la estación de servicio de la Cooperativa Defensa de Agricultores que se encuentra en Juan XXIII y Andes. Cabe recordar que en este tipo de ejercicios también suele participar el sistema de salud público, la Subsecretaría de Tránsito, y la Cruz Roja.

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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