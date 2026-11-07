Se realizará un simulacro de emergencia en Chacabuco

Semana entrante
Los bomberos voluntarios realizarán un nuevo simulacro de emergencia en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto, ofertas para Chacabuco
Será el miércoles 11 de noviembre de 2026 de 21.00 a 22.30 en la estación de servicio de la Cooperativa Defensa de Agricultores que se encuentra en Juan XXIII y Andes. Cabe recordar que en este tipo de ejercicios también suele participar el sistema de salud público, la Subsecretaría de Tránsito, y la Cruz Roja.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Secuestros de Tránsito durante la tarde del sábado
- "Presentes en la inauguración de la Casa de la Libertad de Chivilcoy"
- Le robaron y algo más en un barrio de Chacabuco
- Policiales: Accidente en una avenida - Vecino agredido en las afueras de Chacabuco
- Accidente en el mediodía de Chacabuco
- Vecina llamó a la Policía por lo que su hijo llevó a la casa en Chacabuco
- Muchos vehículos retenidos por un clásico de los fines de semana de Chacabuco
- Pollciales: Un accidentado, incidentes y una persecución en Chacabuco
- "Alguien se llevó pertenencias de mi hija en Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
- Video: Robaron 2 televisores y se los llevaron en moto
- Creditos disponibles para beneficiarios de Chacabuco para Todos
- Novedades sobre la búsqueda de un vecino de Chacabuco
- Choque: una persona lesionada en Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Más datos de la salida de bomberos de Chacabuco
- Vecinos, herederos y acreedores citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Le robaron mientras dormía en Chacabuco
- Daño en la noche de Chacabuco
- Les dieron donde más les duele
- Alertan sobre una posible estafa apelando a una oferta laboral en la zona
No hay comentarios:
Publicar un comentario