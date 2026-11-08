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domingo, 8 de noviembre de 2026

Accidente en la madrugada de Chacabuco

 

Temprano.

Esta madrugada se registró un accidente de tránsito de moto en la Variante Chacabuco de la Autopista.



Volver a Chacabuquero.

Al menos una persona de sexo masculino fue trasladada al Hospital municipal. Quedó internada en la Guardia del nosocomio local. Ocurrió minutos antes de las 6.00 de la mañana. La Policía tomó intervención.

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