Tránsito y alcoholemia: hasta la cupecita cayó en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de la madrugada.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto, chanchería
Operativo de prevención y control de alcoholemia sobre la Av. Hipólito Yrigoyen (corredor nocturno), en el cual se retuvieron siete automóviles cuyos conductores dieron positivo en el test de alcoholemia. Durante el recorrido de móviles y motocicletas oficiales, se retuvieron dos motocicletas por circular sin la documentación reglamentaria, falta de luces y omisión de chapa patente. Asimismo, se realizaron controles en la Ruta 7 (Km 203, sector "Los Tubos", y Km 204, entre Moreno y Alberdi, zona de la garita), contando con personal de tránsito apostado en la Plaza 5 de Agosto y en las intersecciones de Belgrano, General Paz y Necochea.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Más datos del choque con lesionados en Chacabuco
- Accidente en la madrugada de Chacabuco
- Se realizará un simulacro de emergencia en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Secuestros de Tránsito durante la tarde del sábado
- "Presentes en la inauguración de la Casa de la Libertad de Chivilcoy"
- Le robaron y algo más en un barrio de Chacabuco
- Policiales: Accidente en una avenida - Vecino agredido en las afueras de Chacabuco
- Accidente en el mediodía de Chacabuco
- Vecina llamó a la Policía por lo que su hijo llevó a la casa en Chacabuco
- Muchos vehículos retenidos por un clásico de los fines de semana de Chacabuco
- Pollciales: Un accidentado, incidentes y una persecución en Chacabuco
- "Alguien se llevó pertenencias de mi hija en Chacabuco"
No hay comentarios:
Publicar un comentario