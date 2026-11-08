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domingo, 8 de noviembre de 2026

Chacabuco: ofertas del camión de lácteos y pastas de la Red de Precios Justos

Para tener en cuenta. Horarios.

Este lunes 9 de noviembre  llega a Chacabuco la Red de Precios Justos con el camión de pastas y lácteos.



Volver a Chacabuquero.

el corte perfecto
El Corte Perfecto, chanchería

En esta oportunidad estará presente desde las 9:00 hasta las 12:30 en la sede de dicha agrupación ubicada en calle Tucuman 92, y de 13:00 hasta las 15:00 o hasta a agotar stock en el CIC La Ilusión en La Rioja y Artigas de nuestra ciudad. No se suspende por lluvia. Se entregarán números por orden de llegada (sigue).

Dos almas pizzas listas para cocinar en Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Ofertas de lácteos: 1 litro de leche a $1600, 1 litro de yogurt a $1700, 5 unidades de postrecitos a $3800, 5 unidades de yogurt batido a $3500, 6 unidades de yogurt con cereal a $6500, 400 gramos de manteca a $4800, 2 unidades de dulce de leche a $4200 y 2 unidades de queso crema a $5800. En pastas y panificados, se encuentran 1 paquete de torteletis a $2500, 1 paquete de fideos a $2200, 1 paquete de ñoquis a $2200, 1 kilo de ravioles a $3800, 1 paquete de capelleti a $2500, 1 paquete de sorrentinos a $2500, 3 tapas de pascualina a $4000, un tubo rotisero a $6700, 5 docenas de tapa de empanadas a $5500, 3 paquetes de salchichas (x6 unidades) a $3800, 10 prepizzas a $8500 y 3 panes lactales chicos a $6000. Asimismo, la oferta en quesos incluye 1 kilo de queso Mar del Plata a $15.500, 1 kilo de queso cremoso a $7500 y 1 kilo de queso Reggianito a $18.000. Finalmente, se destaca un combo especial a $15.000 que incluye 2 paquetes de empanadas, 2 paquetes de pascualina, 1 kilo de ravioles, 1 kilo de ñoquis o fideos, 1 litro de leche, 1 litro de yogurt y 1 postrecito.  


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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