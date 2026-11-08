Chacabuco: ofertas del camión de lácteos y pastas de la Red de Precios Justos

Para tener en cuenta. Horarios.
Este lunes 9 de noviembre llega a Chacabuco la Red de Precios Justos con el camión de pastas y lácteos.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto, chanchería
En esta oportunidad estará presente desde las 9:00 hasta las 12:30 en la sede de dicha agrupación ubicada en calle Tucuman 92, y de 13:00 hasta las 15:00 o hasta a agotar stock en el CIC La Ilusión en La Rioja y Artigas de nuestra ciudad. No se suspende por lluvia. Se entregarán números por orden de llegada (sigue).
Ofertas de lácteos: 1 litro de leche a $1600, 1 litro de yogurt a $1700, 5 unidades de postrecitos a $3800, 5 unidades de yogurt batido a $3500, 6 unidades de yogurt con cereal a $6500, 400 gramos de manteca a $4800, 2 unidades de dulce de leche a $4200 y 2 unidades de queso crema a $5800. En pastas y panificados, se encuentran 1 paquete de torteletis a $2500, 1 paquete de fideos a $2200, 1 paquete de ñoquis a $2200, 1 kilo de ravioles a $3800, 1 paquete de capelleti a $2500, 1 paquete de sorrentinos a $2500, 3 tapas de pascualina a $4000, un tubo rotisero a $6700, 5 docenas de tapa de empanadas a $5500, 3 paquetes de salchichas (x6 unidades) a $3800, 10 prepizzas a $8500 y 3 panes lactales chicos a $6000. Asimismo, la oferta en quesos incluye 1 kilo de queso Mar del Plata a $15.500, 1 kilo de queso cremoso a $7500 y 1 kilo de queso Reggianito a $18.000. Finalmente, se destaca un combo especial a $15.000 que incluye 2 paquetes de empanadas, 2 paquetes de pascualina, 1 kilo de ravioles, 1 kilo de ñoquis o fideos, 1 litro de leche, 1 litro de yogurt y 1 postrecito.
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