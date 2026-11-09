Vecino demorado en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
La Policía demoró a una persona de sexo masculino en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
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Al parecer, el sujeto violó una medida de no acercamiento a su ex pareja. También se lo acusó de romper una puerta. Además, al momento de ser identificado, se detectó que sobre el sujeto pesaba un pedido de captura pendiente desde hace algunos años. Ocurrió en inmediaciones de Carlos Gardel y Olavarría.
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