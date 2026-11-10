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martes, 10 de noviembre de 2026

Fiesta con feria este fin de semana en Chacabuco

 


En una plaza de la ciudad.

Este fin de semana se desarrollará un festival con feria en la ciudad de Chacabuco.



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Ministerio Evangélico Pentecostal

Se trata de "Nuestras Raíces", que se desarrollará entre la noche del sábado y el domingo en la plaza Belgrano. Habrá Feria Producir y Mercados Bonaerenses, música, fogón y un paseo criollo (sigue).

dos almas pizzas de Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

El sábado 14 a las 20:30 se presentarán los espectáculos de los ballets Alma y Tradición, Tierra y Pampa, y Terra Danza; La Complicada, Diego Galván, el Pampa Cruz y La Santana. El domingo 15 habrá un desfile criollo a las 16:30 y, a partir de las 18:00. los espectáculos de Ballet Cahuín Cumpa, Hugo Rojas, Alejandro Armendariz y Cumbia Loca. Además, el evento cuenta con un fogón criollo y es organizado por el Centro Tradicionalista "El Orejano" (sigue).  

El corte perfecto carnes de cerdo y pollo en Chacabuco
El Corte Perfecto de Chacabuco

Castilla. En Castilla el domingo se llevará a cabo la Fiesta del Granadero en homenaje a Juan Rabuffi. A las 11.00 comenzará el acto protocolar y durante la tarde se presentarán distintos números artísticos como La Bonita y Marcos Domínguez y su Banda.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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