Fiesta con feria este fin de semana en Chacabuco

En una plaza de la ciudad.
Este fin de semana se desarrollará un festival con feria en la ciudad de Chacabuco.
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Se trata de "Nuestras Raíces", que se desarrollará entre la noche del sábado y el domingo en la plaza Belgrano. Habrá Feria Producir y Mercados Bonaerenses, música, fogón y un paseo criollo (sigue).
|Dos Almas, pizzas listas para cocinar
El sábado 14 a las 20:30 se presentarán los espectáculos de los ballets Alma y Tradición, Tierra y Pampa, y Terra Danza; La Complicada, Diego Galván, el Pampa Cruz y La Santana. El domingo 15 habrá un desfile criollo a las 16:30 y, a partir de las 18:00. los espectáculos de Ballet Cahuín Cumpa, Hugo Rojas, Alejandro Armendariz y Cumbia Loca. Además, el evento cuenta con un fogón criollo y es organizado por el Centro Tradicionalista "El Orejano" (sigue).
|El Corte Perfecto de Chacabuco
Castilla. En Castilla el domingo se llevará a cabo la Fiesta del Granadero en homenaje a Juan Rabuffi. A las 11.00 comenzará el acto protocolar y durante la tarde se presentarán distintos números artísticos como La Bonita y Marcos Domínguez y su Banda.
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