Daños en una vivienda de Chacabuco

Ex.
Esta noche se reportó una situación violenta en un domicilio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino acusó ante la Policía a la ex pareja de causar daños en su casa. Minutos antes, la mujer se había retirado del lugar frente a miembros de la fuerza de seguridad. Pero cuando estos últimos se marcharon, ella habría vuelto y roto el vidrio de una ventana. El vecino fue trasladado en patrullero para radicar una denuncia. Ocurrió en inmediaciones de Balcarce y Andrés de Vera.
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