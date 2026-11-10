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martes, 10 de noviembre de 2026

Daños en una vivienda de Chacabuco

 


Ex.

Esta noche se reportó una situación violenta en un domicilio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Un vecino acusó ante la Policía a la ex pareja de causar daños en su casa. Minutos antes, la mujer se había retirado del lugar frente a miembros de la fuerza de seguridad. Pero cuando estos últimos se marcharon, ella habría vuelto y roto el vidrio de una ventana. El vecino fue trasladado en patrullero para radicar una denuncia. Ocurrió en inmediaciones de Balcarce y Andrés de Vera.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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