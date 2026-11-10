Servicios Asistenciales de la CECH: Importancia de la adhesión y de estar al día

Comunicado
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. informa que aquellos asociados que aún no se encuentren adheridos a los Servicios Asistenciales y deseen contar con sus prestaciones deberán presentarse personalmente en las oficinas cuyos domicilios se detallan a continuación, con el DNI original de cada uno de los integrantes del grupo familiar que pretendan incorporar (sigue).
Por otra parte, se recuerda a quienes ya cuentan con estos servicios que resulta fundamental mantener al día el pago de las cuotas correspondientes, a fin de garantizar la continuidad de la cobertura y el acceso a las prestaciones ante una eventual necesidad.
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En este sentido, se informa que la falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas implica la baja del beneficio, con la consecuente pérdida de la cobertura asistencial. La atención se realiza en las sedes de: Chacabuco: Laprida 277; Rawson: Av. Chacabuco 259, entre Ituzaingó y San Martín; Castilla: calle 4, entre 1 y 3; O’Higgins: Bartolomé Mitre 43 (sigue).
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El beneficio podrá comprender al asociado titular y hasta cuatro (4) integrantes de su grupo familiar, permitiendo acceder al gabinete de enfermería, banco ortopédico, prestación funeraria, nicho, cremación y traslados al crematorio. La adhesión debe realizarse expresamente, ya que estas prestaciones no se otorgan por el solo hecho de contratar el suministro de energía eléctrica. Además, se encuentra disponible CECHbot, el chatbot de WhatsApp de la cooperativa, durante las 24 horas, al número 2352-561778. A través de este canal, los asociados pueden realizar consultas, obtener información y novedades, efectuar reclamos directamente al sistema y acceder a distintas herramientas, como el sitio web renovado y la oficina virtual.
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