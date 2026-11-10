Mix: Arreglo de caminos de Chacabuco - Viaja a ver al Papa - Asamblea en el Instituto

Breves.
Caminos. Desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco informó que continúan los trabajos de mantenimiento en los caminos a Bragado, Lobosco e Irala con "el objetivo de mejorar la transitabilidad, garantizar la conectividad y acompañar las necesidades de los vecinos y productores del partido de Chacabuco".
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Viaje. El intendente Rubén Darío Golía informó que participará en la misa que este miércoles brindará el Papa León XiV en la basílica de Luján. "El eje central de la celebración estará dedicado especialmente a la caridad y contará con la presentación de ofrendas a cargo de representantes de distintos sectores de la sociedad, entre ellos integrantes de la economía popular, cartoneros, docentes y representantes de pueblos originarios", destacaron desde Municipalidad (sigue).
|El Corte Perfecto de Chacabuco
Asamblea. Hoy a las 18.30 se llevará a cabo una asamblea de estudiantes y docentes autoconvocados del Instituto 131 por el conflicto generado en torno a la finalización del Profesorado de Ciencias Políticas para el Nivel Secundario.
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