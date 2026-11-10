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martes, 10 de noviembre de 2026

Mix: Arreglo de caminos de Chacabuco - Viaja a ver al Papa - Asamblea en el Instituto

 


Breves. 

Caminos. Desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco informó que continúan los trabajos de mantenimiento en los caminos a Bragado, Lobosco e Irala con "el objetivo de mejorar la transitabilidad, garantizar la conectividad y acompañar las necesidades de los vecinos y productores del partido de Chacabuco".



Volver a Chacabuquero.

dos almas pizzas de Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Viaje. El intendente Rubén Darío Golía informó que participará en la misa que este miércoles brindará el Papa León XiV en la basílica de Luján. "El eje central de la celebración estará dedicado especialmente a la caridad y contará con la presentación de ofrendas a cargo de representantes de distintos sectores de la sociedad, entre ellos integrantes de la economía popular, cartoneros, docentes y representantes de pueblos originarios", destacaron desde Municipalidad (sigue).

El corte perfecto carnes de cerdo y pollo en Chacabuco
El Corte Perfecto de Chacabuco

Asamblea. Hoy a las 18.30 se llevará a cabo una asamblea de estudiantes y docentes autoconvocados del Instituto 131 por el conflicto generado en torno a la finalización del Profesorado de Ciencias Políticas para el Nivel Secundario. 

Jesús más que un amigo. Del 20 al 22 de noviembre en el sum del Sindicato de choferes de camiones de Chacabuco
Ministerio Evangélico Pentecostal

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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