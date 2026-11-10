Problemas para el corredor que iba a pasar por Chacabuco

Postergación.
Se postergó el arribo a Chacabuco del corredor Facundo Pomponio.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto de Chacabuco
Al parecer, sufrió un problema físico al partir desde Junín y su equipo decidió que volviera a la vecina ciudad para realizarse unos estudios (sigue).
Pomponio está uniendo de a pie el Aconcagua con el Obelisco de la Capital Federal a beneficio de una entidad sin fines de lucro. Iba a llegar a Chacabuco a las 12.00 pero esto se postergará al menos hasta mañana o cuando su estado físico lo permita.
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