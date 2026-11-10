De Chacabuco a Luján por León XIV

Mucho en colectivo y otro poco caminando.
Esta noche partido desde Chacabuco hacia Luján un contingente de fieles de las tres parroquias de la ciudad que quieren presenciar la misa del Papa León XIV.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto de Chacabuco
Alrededor de 200 personas se sumaron a la travesía que tuvo como punto de partida la Parroquia San Isidro Labrador. La idea es llegar con los colectivos y combis hasta Cortinez. Allí los fieles deberán bajar y caminar el resto del trayecto hasta la Basílica de Luján. Son alrededor de 8 kilómetros de a pie. Los sacerdotes deben acreditarse antes de las 6.00 del miércoles. (sigue)
Luego de finalizada la misa, el grupo deberá regresar caminado hasta Cortinez para subir a los colectivos y volver a Chacabuco. Muchos otros vecinos han ido por su cuenta a Luján. Tanto de la ciudad cabecera como desde las localidades.
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