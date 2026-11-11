Problemas en un barrio de Chacabuco

Situación.
Una vecina se comunicó con Chacabuquero para comentar una problemática que se vive en su barrio.
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"Que los dueños de un terreno vengan a cortar el pasto y poden las dos plantas de mora que están sobre el tapial", reclamó la vecina. "El lote está en el barrio San Martín, pasaje 1, mano derecha", agregó.
Las lluvias persistentes de los últimos meses han tenido como contrapartida un crecimiento constante de la maleza y el pasto.
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