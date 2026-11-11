Necrológica II de Chacabuco

Que en paz descanse: Abel
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- Orlando Abel Armando. Falleció a los 88 años. Casa de duelo: Domínguez 623. Funeral hasta las 22.00.
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