Policiales de Chacabuco: Dos choques con lesionados y una situación violenta

Esta tarde.
Choque I. Dos personas fueron trasladadas al Hospital en ambulancia a raíz de las lesiones que sufrieron en un choque ocurrido en Discépolo y Casale. Participaron en el mismo una moto y una camioneta.
Volver a Chacabuquero.
|Gran Campaña Evangelista en Chacabuco
Choque II. Un joven fue hospitalizado esta tarde. Iba una moto que chocó con una camioneta. Ocurrió en Laprida y Coronel Suárez.
|El Corte Perfecto de Chacabuco
Violencia. Un vecino acusó a otro de agredirlo esta tarde. Pidió presencia policial para dar cuenta de un golpe que recibió en el rostro en medio de una discusión. Ocurrió en inmediaciones de Casasco y 25 de Mayo.
|Dos Almas, pizzas listas para cocinar
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Intendente de la zona complicado por un viaje a Chacabuco
- Problemas en un barrio de Chacabuco
- Templo completo en Chacabuco por el Papa
- Joven lesionado fue hospitalizado en Chacabuco
- Video: Le robaron hasta las cámaras de seguridad en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Daños en una vivienda de Chacabuco
- De Chacabuco a Luján por León XIV
- Fiesta con feria este fin de semana en Chacabuco
- Mix: Arreglo de caminos de Chacabuco - Viaja a ver al Papa - Asamblea en el Instituto
- Problemas para el corredor que iba a pasar por Chacabuco
- Servicios Asistenciales de la CECH: Importancia de la adhesión y de estar al día
- Policiales de Chacabuco: Salieron sin lo más importante - Violencia - Accidente
- Vecino demorado en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario