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miércoles, 11 de noviembre de 2026

Policiales de Chacabuco: Dos choques con lesionados y una situación violenta

 


Esta tarde.

Choque I. Dos personas fueron trasladadas al Hospital en ambulancia a raíz de las lesiones que sufrieron en un choque ocurrido en Discépolo y Casale. Participaron en el mismo una moto y una camioneta.



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Choque II. Un joven fue hospitalizado esta tarde. Iba una moto que chocó con una camioneta. Ocurrió en Laprida y Coronel Suárez.

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Violencia. Un vecino acusó a otro de agredirlo esta tarde. Pidió presencia policial para dar cuenta de un golpe que recibió en el rostro en medio de una discusión. Ocurrió en inmediaciones de Casasco y 25 de Mayo.

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