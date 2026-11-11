Intendente de la zona complicado por un viaje a Chacabuco

Situación.
Un intendente de la zona fue cuestionado por la oposición por un viaje realizado por otras personas a Chacabuco.
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|El Corte Perfecto de Chacabuco
Una concejal del Pro, llamada Sofía Arning, pidió informes al Ejecutivo de Salvador Serenal, jefe comunal de Lincoln, a partir de una publicación en las redes sociales. En la misma se veía a militantes de la Juventud Radical diciendo que viajaban a Chacabuco. Esto data de octubre y destino de la delegación de este partido político era un acto en el Comité Alem, mejor conocido como "la Casa Radical" sucedido en octubre. Lo que la edil quiere saber si se usó una camioneta de la Municipalidad de Lincoln para concretar el traslado.
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