Video: La lucha de una policía de Chacabuco que quedó parapléjica en un accidente

Testimonio. Se quedó sin trabajo y tuvo que ir a la Justicia.
María Maier, ex una policía de la provincia de Buenos Aires, que sufrió la fractura de la columna vertebral en un accidente de tránsito en la autopista Chacabuco - Junín en el 2022. Se comunicó con Chacabuquero para comentar lo que ha logrado tras 4 años y medio de lucha judicial.
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"Hace 4 años y medio sufrí un accidente vehicular que me dejó parapléjica. En ese momento trabajaba en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El accidente ocurrió bajo la responsabilidad de la institución. Después de 4 años y medio de lucha, esfuerzo y espera, pude conseguir tres elementos que son fundamentales para mejorar mi calidad de vida: un bipedestador, una moto eléctrica y un exoesqueleto. Este último es casi imposible conseguirlo para un parapléjico argentino. Con mi lucha y la de mis abogados, pudimos lograrlo. Quiero compartir mi historia para que se conozca todo lo que tuve que pasar y paso. Todos los días me levanto con dolores neuropáticos y de espalda, producto de las operaciones a las que tuve que someterme porque la columna se me partió en tres partes en el accidente. Tuve dos operaciones; la última fue el 27 de mayo de este año 2026. También quiero transmitir un mensaje de esperanza para aquellos que están luchando para conseguir los elementos".
¿Ante quién interpusieron el reclamo para conseguir todos esos elementos?
Con mis abogados Agustín Ventimiglia y Ezequiel Benozzi estamos haciéndole juicio a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). Después de casi 2 años pudimos conseguir que compre los elementos y los envíe a mi domicilio.
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¿Le dieron dinero para comprar todo lo que necesita?
No. Me dieron los elementos: el bipedestador, la moto y el exoesqueleto (este último me lo mandarían en enero de 2027). También se consiguió una silla de ruedas ultraliviana que se está gestionando.
¿Cuántos años tenía cuando ocurrió el accidente?
Tenía 32 años y un hijo de 13. Al primero que agradecí fue a Dios por no morir, porque tenía que cuidar a mi hijo. Más allá de los dolores que tengo, las caídas de la silla de ruedas y otras cosas que sobrellevo, agradezco todos los días seguir viva y que mi hijo tenga salud. Con todo eso, yo me despierto todos los días agradeciendo a Dios.
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¿Sigue formando parte de la Policía?
La Policía de la provincia no acepta a personas discapacitadas en el trabajo. A mí me jubilaron. Me dieron el sueldo por un par de meses, pero luego me lo sacaron y por unos 3 meses no cobré nada porque me dijeron que me iban a jubilar y así era el proceso. En ese momento tuve que pedir plata prestada para poder pagar el alquiler, los gastos de la casa y el cuidado de mi hermana discapacitada, que está a mi cargo. Después de esos tres meses me llegó la jubilación. Lo que más me dolió es que la institución no se hizo cargo de lo que me pasó. Más allá de la jubilación, no me pagaron los días trabajados, las vacaciones y otros conceptos que le pagan a otros efectivos que pasan a retiro. También estamos en juicio por eso. Hubo mucha injusticia en mi caso. El accidente pasó cuando yo estaba llevando documentación al área de Sanidad de la Jefatura Departamental de Junín. La institución debería tener acá en Chacabuco un lugar para Sanidad de manera que no tengamos que viajar. Viajé por orden del jefe, de la institución. Hace casi 5 años que ocurrió el accidente y no recibí una moneda de nadie; siempre nos mantuvimos con mi jubilación y la pensión por discapacidad de mi hermana. Yo podría hacer algún trabajo vinculado al manejo de papeles, escribir o usar la computadora, pero no se me permite a mí ni a los discapacitados en general. Me parece de una total ignorancia no permitir que un discapacitado trabaje. No puedo caminar, pero sí hacer un montón de cosas. Me parece injusto, pero me explicaron que es así y no puedo cambiarlo. Me tuve que resignar a estar en mi casa. Trato de hacer actividades para no estar encerrada. Es difícil. Es duro que tampoco a los compañeros les importe; nunca vinieron a ver cómo estoy ni les preocupó. Todo eso duele. La vida nos enfrenta a momentos difíciles y lo que tenemos que hacer es tratar de salir adelante lo más que podamos.
¿Cuántos años de servicio tenía cuando le ocurrió esto?
Tenía casi 6 años de servicio cuando pasó el accidente. Estaba por ascender al grado de sargento en 2022, pero no pude por el accidente. También estamos peleando por eso.
¿Cómo piensa que cambiará su vida ahora que llegan todos esos elementos?
El bipedestador tiene un asiento que me ayudaría a pararme y, presionando un botón, puedo ir del dormitorio hasta la cocina para prepararme el desayuno, por ejemplo. La moto eléctrica me ayudará muchísimo para ir a ver a mi hijo, ya que él no puede estar conmigo por mi estado; vive con el padre, que también necesita ayuda. Con la silla de ruedas común me cuesta un montón cubrir las 30 cuadras de distancia que hay entre una casa y otra. Con el exoesqueleto podría llegar a pararme y dar algunos pasos. Sería otra clase de vida. Obviamente, todo esto lleva un proceso de aprendizaje con un kinesiólogo que me ayude a pararme y a moverme, porque es algo nuevo para mí. Pero estoy muy feliz y agradecida, sobre todo con mis abogados, que trabajaron arduamente para conseguir estos elementos. Yo estuve internada en una clínica donde me quemaron las piernas con agua hirviendo; llegué a eso por no poder defenderme después del accidente, cuando ya estaba en silla de ruedas. Pasé por muchas cosas y esta es una lucha constante. Ver el video en Youtube
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