Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 11 de noviembre de 2026

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Es de nivel amarillo para la noche del viernes 13 de noviembre de 2026. Los diatritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. La probabilidad de lluvia comienza el viernes por la tarde y termina en la madrugada del sábado.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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