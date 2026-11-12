Necrológica II de Chacabuco

Que en paz descanse: Nélida
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- Nélida Griselda Melinao viuda de López. Falleció a los 74 años. Casa de duelo: Irala
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