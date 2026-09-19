Situación angustiante vivieron unos padres de Chacabuco

Se dio vuelta el mundo.
Un padre y una madre fe Chacabuco vivieron una situación angustiante en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
|De Tramas, cosplay y disfraces
Todo sucedió en unos pocos minutos pero seguramente para estos vecinos el tiempo se habrá dilatado hasta parecer que pasaron horas. Fue en la noche del viernes. Ocurrió que cuando se preguntaron por qué su hijo de 9 años no había regresado de la casa de un amigo, entendieron que nunca había llegado al lugar. Por esto llamaron a la Policía para iniciar una búsqueda. Pero... en esos pocos minutos que pasaron, el nene volvió a la casa y parece que todo fue un malentendido porque sí había estado en la casa del amigo.
En Chacabuco algunos recuerdan aquella noche en la que muchos vecinos se unieron para buscar a una niña que habia desaparecido. Durante horas grupos de personas estuvieron gritando su nombre en medio de la noche con perros rastreadores de la Policía. Y finalmente la explicación oficial fue que todo el tiempo la pequeña había estado escondida en un árbol a unos metros de la casa.
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