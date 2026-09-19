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sábado, 19 de septiembre de 2026

Una lavadita antes del finde y residuos excesivos en la calle terminaron en multas en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito informó que se labró un acta de infracción contra un vecino por lavar el auto en la vía pública.



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De Tramas cosplay y disfraces
De Tramas, cosplay y disfraces

Por otro lado, mediante móviles y motos en operativo dinámico por distintos puntos de la ciudad de Chacabuco, el personal labró un acta de infracción sobre la calle Pringles y Coronel Suárez por ocupación indebida de la vía pública (acumulación de tierra superior a 1 metro cúbico).

El corte perfecto cerdo pollo
"El Corte Perfecto"

Asimismo, se confeccionaron 16 actas por estacionar sobre la ciclovía y una por obstruir la entrada a un garaje. Como resultado de los controles, se retuvieron tres licencias de conducir —dos por circular a contramano y una por falta de casco— y se secuestraron tres motocicletas por carecer de documentación reglamentaria, casco, luces y chapa patente. Se retuvo un automóvil por no dar cumplimiento con el acta de intimación (vehículo en estado de abandono en la vía pública). 


Electricidad del automotor Chacabuco
Brian Sosa, Electricidad del automotor

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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