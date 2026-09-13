Video: Conflicto por una moto entre jóvenes y agentes de Tránsito en Chacabuco

Para mirar.
Un vecino compartió con Chacabuquero un vídeo sobre una situación que ocurrió en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de una grabación realizada en Buenos Aires y Moreno. En las mismas se puede ver y oir un cruce entre vecinos y agentes de Tránsito por una moto. Hay momentos de tensión. Según dijo el joven que pasó el video, mañana quiere radicar una denuncia en la Comisaría.
Tránsito. Desde la Subsecretaría de Tránsito se informó que este domingo en distintos puntos de la ciudad se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, dos de las mismas conducidas por menores de edad. Se retuvo una licencia de conducir por circular sin casco. Se secuestraron dos equinos sueltos en la vía pública.
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