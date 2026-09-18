Entregaron semillas a huertistas de Chacabuco

A vecinos.
Esta tarde la Municipalidad de Chacabuco entregó bolsas con semillas de verduras y hortalizas de estación a vecinos que realiza. cultivos de distintas escalas.
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|"El Corte Perfecto"
Las semillas son de Acelga Bressane, Albahaca, Cebolla, Lechuga de Verano, Remolacha, Tomate Perita, Zanahoria, Zapallo. Se adquirieron 450 kits. Son 250 los beneficiarios de esta iniciativa municipal llamada "Mí huerta familiar" que tomó el relevo tras la caída del programa Pro Huerta de Chacabuco. A cargo está la Dirección de Desarrollo Agrario.
|De Tramas, cosplay y disfraces
La cosecha se puede comercializar a traves de la Feria Producir. "Como Estado municipal queremos acompañar la predicación y el consumo sano", comentó el intendente Rubén Dario Golía. Los beneficiarios cursan talleres en los que que aprenden a cultivar y desarrollar las huertas.
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