Ya hubo casos de dengue en la provincia de Buenos Aires

Información oficial.
El Ministerio de Salud bonaerense informó que ya se han registrado casos positivos de dengue en la provincia
Volver a Chacabuquero.
|Brian Sosa, electricidad del automotor
No obstante, aclaró que en la provincia de Buenos Aires (PBA) no se registra circulación viral autóctona de dengue y otras arbovirosis. "Desde el inicio de la temporada 2026‑2027 en la primera semana de agosto (SE 31/2026) y hasta la primera semana de septiembre (SE 35) se notificaron 47 casos compatibles con dengue, de los cuales 2 fueron confirmados con antecedente de viaje al nordeste de Brasil e identificación del serotipo DEN 3, 1 caso probable en investigación, 22 sospechosos y 22 con muestras negativas".
Esto indica que aquellos que piensen en viajar a países donde haya circulación y mosquitos aedes aegyptis deben vacunarse o aumentar la prevención. Los síntomas de la enfermedad son Dolor de cabeza intenso y dolor detrás de los ojos; dolores musculares y en las articulaciones o huesos; náuseas y vómitos; sarpullido o manchas rojas en la piel; cansancio extremo y decaimiento. En Chacabuco se puede conseguir información en el Hospital municipal.
Los arbovirus son un grupo diverso de virus que se transmiten a los seres humanos y otros animales a través de la picadura de artrópodos hematófagos (que se alimentan de sangre), como mosquitos, garrapatas y moscas.
"Los casos notificados en la temporada actual se mantienen por debajo de los casos de las últimas dos temporadas (2024‑2025=110 casos y 2025‑2026=64 casos); no obstante, se debe mantener una vigilancia de todos los casos asegurando la completitud de la información clínica, de laboratorio y epidemiológica en el SNVS2.0".
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