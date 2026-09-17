Chacabuquenses con un funcionario provincial

Seccional.
Varios funcionarios de Chacabuco participaron este jueves en un encuentro seccional realizado en Junín.
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Se trató de una reunión que encabezó el ministro de infraestructura de la provincia, Gabriel Katopodis en la vecina ciudad.
Rodolfo Bertinatto, Ruth Williams, Julieta Garello, y Tomás Ortega participaron en algunas de las mesas de debate sobre temas de infraestructura para la región norte de la provincia. También hubo representantes de la Universidad Tecnológica Nacional como Pablo Pannunzio.
"En la mesa de Energía accesible y sostenible pusimos el foco en mejorar el transporte y la distribución eléctrica para hogares y PyMEs, ampliar la red de gas natural y avanzar con energías renovables -expresó Katopodis en sus redes sociales-. En Recursos Hídricos debatimos una gestión integral del agua, esencial para nuestra gente y estratégica para la producción, que nos prepare frente a sequías e inundaciones".
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