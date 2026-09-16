En Chacabuco habrá una versión de la marcha de la Bronca contra Milei

Actividades.
Chacabuco tendrá su propia versión de una protesta contra las políticas del gobierno de Javier Milei.
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Será el próximo sábado 19 de septiembre a las 15 horas, en la Plaza San Martín de Chacabuco. Se llevará a cabo una jornada artística en el marco de las actividades que se desarrollarán en distintos puntos del país con motivo de la denominada Marcha de la Bronca.
La propuesta local tendrá como eje la expresión artística y cultural, con intervenciones de arte, actividades colectivas y música en vivo, generando un espacio abierto de encuentro y participación.
La jornada se desarrolla en simultáneo con distintas convocatorias realizadas en ciudades de todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización central está prevista desde las 15.30 horas, desde Plaza Congreso hacia Plaza de Mayo. La convocatoria nacional reúne a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y referentes de la cultura, y plantea cuestionamientos a distintas políticas del Gobierno de Javier Milei, "particularmente en relación con salarios, empleo, jubilaciones, educación, salud y otras áreas de la vida social".
"La dimensión cultural ocupa un lugar importante dentro de la convocatoria nacional: distintos artistas y colectivos culturales expresaron su adhesión y participarán de actividades vinculadas a la jornada", sostuvieron desde el Partido Obrero local.
En Chacabuco, la propuesta busca "sumar una expresión local a esta jornada nacional a través del arte y la música".
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