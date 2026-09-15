Más datos de la persecución policial por un hecho delictivo en Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía se reportó un hurto de mercadería en pleno centro de Chacabuco y esto derivó en una persecución policial por la ruta 7.
Volver a Chacabuquero.
Dos personas tomaron maquillajes de un comercio de una cadena de venta de productos de belleza y cuidado de la salud y se fueron, sin pagarlos, en un auto VW Fox al que se le tomó la patente. Los habrían captado con cámaras de seguridad. Ocurrió en Alsina y San Martín.
Momentos después, un coche semejante al usado por los mecheros fue avistado por la Patrulla Rural en la ruta 7, en la rotonda de la Spada Rota, por lo que comenzó una persecución a toda velocidad para tratar de detenerlo. Esto se logró cerca de la entrada de Cucha Cucha, kilómetro 199. En el vehículo iban dos personas (varón y mujer) que fueron demoradas por la Policía y trasladadas a la Comisaría. Se habría encontrado en su poder lo sustraído. La patente del coche está radicada en Merlo.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Habitantes de otra ciudad reclaman por obras en Chacabuco
- Le robaron de todo en una avenida de Chacabuco
- El Milki dejó el barrio a la fuerza en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Mujer detenida cerca de Chacabuco por un delito muy particular
- Ya se habla en medios nacionales del estafador de Chacabuco
- Accidente cerca de una escuela de Chacabuco
- Todo sobre la Expo Rural 2026 de Chacabuco: charlas, remates y algo más
- Se supo cuánto dinero recibirá el Municipio para pavimentar calles en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Video: Conflicto por una moto entre jóvenes y agentes de Tránsito en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario