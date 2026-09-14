Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 14 de septiembre de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Lindor

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Lindor Vijarra. Falleció a los 93 años. Casa de duelo: Junín 252.

-


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- El Milki dejó el barrio a la fuerza en Chacabuco

- Mujer detenida cerca de Chacabuco por un delito muy particular 

- Ya se habla en medios nacionales del estafador de Chacabuco 

- Accidente cerca de una escuela de Chacabuco

- Necrológica I

- Todo sobre la Expo Rural 2026 de Chacabuco: charlas, remates y algo más 

- Se supo cuánto dinero recibirá el Municipio para pavimentar calles en Chacabuco

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- Video: Conflicto por una moto entre jóvenes y agentes de Tránsito en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Policiales de Chacabuco: Conflicto en un barrio - Choque 

- Vecina pide ayuda para su padre que sufre un problema de salud

- Demorados en un campo de Chacabuco

- "Todos los días ustedes ponen lo mejor para cuidar a Chacabuco"

- Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco

- Buenas y malas noticias en la autopista Chacabuco - Junín 

- Retenida en la noche de Chacabuco

- Necrológica III del sábado



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)