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domingo, 13 de septiembre de 2026

Demorados en un campo de Chacabuco

 


Procedimiento.

Personal del Comando de Prevención Rural Chacabuco (Cpr) demoró a dos personas en un campo.



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@detramas.ch
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Se trató de un hombre y una mujer a los cuales se los encontró con perros galgo cazando liebres.Se los acusó de violación de domicilio e infraccion a la Ley Conservacion de la Fauna Ocurrió en el Cuartel IX.

"El corte perfecto"
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