Un pronóstico para tener en cuenta en Chacabuco y la zona

Alerta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por temperaturas extremas para Chacabuco y la zona.
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Según el SMN, estas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
La mínima pronosticada se ubicará en torno a los 0° centígrados este domingo por la madrugada. Las bajas temperaturas se mantendrían hasta el miércoles, aunque las tardes pueden ser agradables. No se han pronosticado lluvias. El martes se comenzaría a despejar el cielo.
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