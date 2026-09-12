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sábado, 12 de septiembre de 2026

Un pronóstico para tener en cuenta en Chacabuco y la zona

 


Alerta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por temperaturas extremas para Chacabuco y la zona.



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"El corte perfecto"

Según el SMN, estas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

@detramas.ch
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La mínima pronosticada se ubicará en torno a los 0° centígrados este domingo por la madrugada. Las bajas temperaturas se mantendrían hasta el miércoles, aunque las tardes pueden ser agradables. No se han pronosticado lluvias. El martes se comenzaría a despejar el cielo.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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