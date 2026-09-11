Pintan en Chacabuco un mural gigante del Indio Solari

Homenaje.
Un grupo de artistas comenzó a pintar un mural gigante de homenaje al fallecido cantante Indio Solari, en una pared de la ciudad de Chacabuco.
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Es un proyecto de Claudio Stefanini y Chalo Rosales en el participan una decena de artistas de Chacabuco y Buenos Aires. El lugar elegido es la pared de 36 metros de largo que separa a la plazoleta Necochea del edificio Monoblock, y corre desde Primera Junta al Pasaje Beltrán, pleno centro de la ciudad. Según comentó Stefanini, la obra se compone de un motivo central que a cada lado tendrá ilustraciones de los tapas de los discos grabados por el músico, líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Una de estas últimas, con relieve está siendo creada aparte por un artista uruguayo. La idea es inaugurar el enorme mural en octubre.
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