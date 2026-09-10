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jueves, 10 de septiembre de 2026

Hechos delictivos de las últimas horas en Chacabuco

Y algo más.

En las últimas horas se registraron algunos hechos delictivos en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Un vecino dio a conocer a través de las redes sociales que le sustrajeron una moto de un complejo de departamentos ubicado en inmediaciones de Sargento Cabral y Moreno. Una mujer sufrió el huerto de dinero en efectivo de la casa pero no quiso radicar denuncia. Fue en inmediaciones de Cervantes y Coronel Suárez. Una vecina fue trasladada por la Policía a la Comisaría de la Mujer y la Familia tras mantener un altercado con su pareja. Sucedido en el barrio de Los Bomberos.

Hay pocos datos disponibles de allí la brevedad del informe 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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