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jueves, 10 de septiembre de 2026

Reconocimiento provincial para un video realizado en el barrio "Los Misioneros"

Se estrenó recientemente.

La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires declaró de interés la producción audiovisual comunitaria "Como un león".



Volver a Chacabuquero.


El Corte perfecto, chanchería

Se trata de un proyecto realizado por estudiantes del Programa FinEs Chacabuco, y la Comisión del Barrio "Los Misioneros", con la participación de familiares y vecinos, bajo la coordinación de la profesora Ornella Benvenuto, en el marco de la materia Prácticas del Lenguaje. Está basado en un cuento del escritor de Chacabuco Haroldo Conti que fue secuestrado por la dictadura militar en 1976. Participaron: Daiana Bustos, Milo Martignone, Daniel Barboza, Humberto "Pepe" Torrez, Blanca Rojas, Jeremias Espinoza, Lautaro Caseres, Alex Torrez, Verónica Bravo, Alma Torrez.

Se puede ver en YouTube:



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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