Que en paz descanse: Aníbal
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- Cesáreo Aníbal Vera. Falleció a los 94 años. Casa de duelo: Italia 226. Ya fue inhumado
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