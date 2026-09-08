Dos detenidos por secuestrar a un joven cerca de Chacabuco

Operativo cerrojo para liberar a la víctima.
Dos personas fueron detenidas por la Policía de la provincia de Buenos Aires. por secuestrar a un joven de 22 años en una localidad de la zona. Estuvo en riesgo la vida la víctima.
Volver a Chacabuquero.
Los sujetos habían cargado por la fuerza al joven en una camioneta Fiat Strada en Agustín Roca en el día de ayer. Posteriormente le enviaron un mensaje de WhatsApp a su madre que sostenía que si queria volver a ver a su hijo debía pagar 80 mil pesos, por una supuesta venta engañosa de “flores” de cannabis. La mujer denunció la situación y se inició un procedimiento en el que participaron distintas fuerzas policiales de Junín.
Con apoyo del sistema municipal de cámaras de seguridad de la vecina ciudad se pudo establecer el recorrido de la camioneta y el lugar donde podrían estar los secuestradores. Se allanó el lugar y se liberó a la víctima. Por otro lado, se interceptó al rodado en Yrigoyen y Laprida de Junín. Se detuvo a los acusados, de 22 y 44 años, oriundos del Conurbano. Se secuestraron sus teléfonos celulares.
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