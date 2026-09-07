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lunes, 7 de septiembre de 2026

Choque en la madrugada de Chacabuco

 


De noche.

Esta madrugada se reportó un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El Corte perfecto, chanchería

Un SUV Citroën C3 chocó con una camioneta Ford F100 que estaba estacionada. Solamente hubo daños materiales. No obstante, se dio intervención a la Policía. Ocurrió en inmediaciones de 25 de mayo y Uspallata.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278






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