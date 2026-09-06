Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Francisco
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- Francisco Salvador Chaves. Falleció a los 88 años. Casa de duelo: Coroenl Suarez 243. Funeral hasta las 17.00.
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