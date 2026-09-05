Un sindicato pide que alguien esté presente en la paritarias municipales si o si

Diálogo estancado. Texto completo.
La Asociación Trabajadores del Estado reclamó que el intendente Rubén Darío Golía esté presente en la próxima reunión de la paritaria municipal.
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El encuentro parece no tener fecha y esto retarda la recomposición salarial de los empleados comunales en tiempos donde el endeudamiento familiar está entre las primeras críticas al impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.
El sindicato presentó la nota el mismo día que su secretario general, Horacio Calarco, formó parte fel acto de entrega de terrenos del plan Chacabuco para Todos II a sus afiliados.
Este es el texto completo:
ATE Seccional Chacabuco presentó este viernes 4 de septiembre, por Mesa de Entradas de la Municipalidad, una nota dirigida al intendente Darío Golía para solicitar la convocatoria urgente de la Comisión de Relaciones Laborales y su presencia personal e indelegable en la próxima reunión. El objetivo es superar el conflicto salarial y restablecer una negociación real, efectiva y de buena fe.
El pedido se funda en la frustración de la reunión paritaria del 25 de agosto, que finalizó sin acuerdo, y en la falta de una nueva convocatoria luego de transcurrida más de una semana. En aquella instancia, los propios representantes municipales manifestaron que los recibos de haberes de agosto ya se encontraban cerrados. Para ATE, esa afirmación confirmó que la decisión de no producir una recomposición durante ese mes había sido adoptada con anterioridad y que la representación del Ejecutivo llegó a la mesa sin posibilidades concretas de modificar la posición municipal.
Desde entonces, el Municipio no promovió una nueva instancia útil, no realizó esfuerzos conducentes para superar el conflicto y tampoco entregó la información económica, presupuestaria, financiera y de personal solicitada por la organización sindical. De esta manera, la negociación colectiva quedó reducida a una formalidad sin capacidad real de resolución.
La conducta municipal resulta todavía más injustificada frente a la mejora comprobada de sus ingresos coparticipables. Durante el primer semestre de 2026, Chacabuco registró un incremento real del 10,81% en las transferencias provinciales, el mayor entre los 135 municipios bonaerenses. Mientras esos recursos se acreditan diariamente, las trabajadoras y los trabajadores continúan soportando la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios.
ATE recordó que el artículo 57 de la Ley 14.656 obliga a las partes a negociar de buena fe, realizar las reuniones necesarias con frecuencia adecuada, efectuar esfuerzos para alcanzar acuerdos e intercambiar la información relevante. Por eso, la presencia del Intendente no constituye un reclamo protocolar: resulta indispensable que participe quien posee la máxima responsabilidad política e institucional y las facultades necesarias para adoptar decisiones.
Con esta presentación, ATE apela directamente al intendente electo y en ejercicio de su mandato como última instancia de diálogo institucional antes de adoptar o profundizar medidas de fuerza y acciones directas. La organización brega por un diálogo democrático y solidario entre las trabajadoras y los trabajadores y la representación política local, para que los beneficios de los mayores recursos recibidos por Chacabuco sean distribuidos de manera justa y equitativa.
La organización sindical espera una convocatoria inmediata y una respuesta concreta. Los mayores recursos municipales deben traducirse en una solución salarial justa para quienes sostienen diariamente los servicios públicos de Chacabuco.
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