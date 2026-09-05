Vecino agredido en un barrio de Chacabuco

Este mediodía.
Un vecino habría sido agredido por otro este mediodía en un barrio de Chacabuco.
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Por lo menos esto es lo que habría sostenido ante los policías que fueron en su auxilio. Cuando los efectivos llegaron al lugar no encontraron a la parte acusada. Solamente estaba el vecino de 30 años con una lesión en una oreja. Esto habría sido producto de una confrontación por un tema particular.
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