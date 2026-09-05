Muchos conductores ebrios en Chacabuco

Dieron positivo.
Varios vehículos fueron secuestrados en los controles de alcoholemia de esta madrugada en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron dos motocicletas por circular sin licencia de conducir y falta de casco. En el operativo de prevención y control de alcoholemia sobre calle Olavarría y Sargento Cabral; Pellegrini y Matheu se retuvieron ocho automóviles porque sus conductores dieron positivo en el test. Uno de los mismos circulaba a contramano.
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