Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 5 de septiembre de 2026

Muchos conductores ebrios en Chacabuco

 


Dieron positivo.

Varios vehículos fueron secuestrados en los controles de alcoholemia de esta madrugada en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron dos motocicletas por circular sin licencia de conducir y falta de casco. En el operativo de prevención y control de alcoholemia sobre calle Olavarría y Sargento Cabral; Pellegrini y Matheu se retuvieron ocho automóviles porque sus conductores dieron positivo en el test. Uno de los mismos  circulaba a contramano.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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